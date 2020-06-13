Ефремов опубликовал первое публичное обращение после аварии. Полный текст

13.06.2020, 10:55, Новости дня

Актер Михаил Ефремов опубликовал “Обращение к людям” – он впервые высказался публично об аварии, которую он устроил, будучи нетрезвым за рулем. В результате автокатастрофы погиб 57-летний курьер Сергей Захаров родом из Рязанской области.

Настоящее Время публикует полный текст обращения Ефремова, которое он опубликовал на ютуб-канале “Гражданин поэт”.

“Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут и если поймут, – может быть, потом, – что это не попытка откупиться, а попытка искупить.

Конечно, мне нет прощения от моей жены, от моих детей, да и от всех тех, кто мне верил. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое его семье. Я не понимаю, как дальше жить.

Знаю, многие думают, что меня, как артиста, будут “отмазывать”. Нет, “отмазываться”, включать какие-то свои связи или знакомства я не собираюсь и не буду. Да и как тут “отмажешься”, когда все всё видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела.

Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего”.

ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня. По данным дорожной полиции, Ефремов, который находился за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, в районе Смоленской площади выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль Lada.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело по пункту “а” части 4 статьи 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет заключения.

Таганский районный суд Москвы по ходатайству следователей 9 июня отправил актера под домашний арест на два месяца, до 9 августа. Ему запрещено покидать дом, пользоваться интернетом и телефоном, общаться со СМИ. Ефремов на суде был немногословен и сказал лишь, что произошедшее “чудовищно”.

На Ефремова надели электронный браслет 10 июня, его постоянно будут посещать инспекторы и доставлять к следователю и в суд.

В тот же день в отношении актера возбудили новое уголовное дело – о сбыте наркотиков. В прокуратуре уточнили, что актер Михаил Ефремов во время смертельного ДТП находился за рулем в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.