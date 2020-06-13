Власти Великобритании заявили, что не будут продлевать переходный период с ЕС

13.06.2020, 10:54, Новости дня

Британия не намерена продлевать переходный период с ЕС, который завершается в декабре этого года и в ходе которого стороны предпримут попытку заключить торговую сделку, пишет Sky News. Глава секретариата британского кабинета министров Майкл Гоув подчеркнул, что «момент для продления уже прошёл».



Reuters

Великобритания официально подтвердила Евросоюзу, что не будет продлевать переходный период после брексита, пишет Sky News со ссылкой на Майкла Гоува, главу секретариата британского кабинета министров.

«Момент для продления уже прошёл», — отметил он.

Правительство также подтвердило, что оно отказалось от планов немедленного введения в новом году полного контроля над импортом товаров из ЕС.

Гоув также сообщил, что в Британии теперь начнётся поэтапное введение изменений, чтобы у предприятий, пострадавших от пандемии, было «время для адаптации».

Это заявление прозвучало на фоне того, как первые министры Шотландии и Уэльса, Никола Стёрджен и Марк Дрэйкфорд, обратились к правительству с просьбой продлить переходный период, завершающийся в декабре этого года.

Они, в частности, подчеркнули, что прекращать переговорный процесс в намеченные сроки может быть «крайне безрассудным» делом на фоне последствий пандемии. По мнению первых министров, это может привести к «катастрофическому исходу» без заключения торговой сделки с Брюсселем.