 

«Конец – это всегда начало чего-то»: Рустам Солнцев высказался о Михаиле Ефремове

13.06.2020, 10:53, Разное

Рустам Солнцев пояснил свое мнение о Михаиле Ефремове. Экс-участник проекта «Дом-2» заявляет, что конец – это обязательно начало нового.
Об обстоятельствах со смертельным ДТП, где участвовал Михаил Ефремов, высказалось много отечественных знаменитостей. Одни оказали поддержку актеру и волнуются за него, а другие стали осуждать его действия. Рустам Солнцев тоже принял решение сообщить собственное мнение относительно ситуации. На своей странице в Instagram он разместил скриншот из статьи, где актер сказал, что это конец и нет никакого Михаила Ефремова. Рустам Солнцев хочет принять сторону знаменитого актера и пишет, что даже такую ситуацию нельзя считать концом.

Поклонники Рустама Солнцева свои мнения разделили. Одни считают, что Михаил Ефремов чувствует раскаяние, и сочувствуют ему. Другие пишут, что у них нет жалости к актеру и он обязан отвечать за сделанное согласно закону. Но высказались и те, кто полагает, что в Сети никто не вправе судить знаменитость.



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