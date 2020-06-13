Похудевшая Семенович показала модное дефиле под новую песню Баскова

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13.06.2020, 10:53, Разное

Анна Семенович в своем микроблоге Instagram опубликовала видеоролик, в котором продемонстрировала модное дефиле под новую песню Николая Баскова «Зараза». Поклонники пришли в восторг от внешнего вида и креативности похудевшей певицы.
Артистка призналась, что она может быть разной, но ее любимый образ – «шаловливой заразы». Анна Семенович поблагодарила своего коллегу за то, что он подарил женщинам такую яркую композицию. Фолловеры засыпали певицу комплиментами и написали, что она «во всех нарядах хороша». Анну Семенович назвали «тигрицей», «девочкой-огнем», «баловницей». Некоторые подписчицы восхитились темпераментом знаменитости и признались, что хотели бы чувствовать такую легкость во всем, как она. Особенно комментаторы оценили розовый наряд артистки, а также им понравилось синее платье в пол с эффектным декольте.

Во время самоизоляции Анна Семенович набрала лишние килограммы, поэтому отправилась в клинику, чтобы похудеть. Звезда воспользовалась экстремальным методов и сбросила лишний вес с помощью голодания. В результате артистка вернулась в свою прежнюю форму, поэтому с удовольствием примеряет наряды и дефилирует перед поклонниками.



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