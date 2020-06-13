 

Burisma Group отрицает свою причастность к взятке руководству НАБУ и САП

13.06.2020, 10:52, Новости дня

Burisma Group на официальном сайте и Facebook-странице обнародовала сообщение, что не имеет отношения к попытке дать $6 млн руководству НАБУ и САП.

“Burisma Group и ее руководство не имеют никакого отношения к сообщению Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и некоторых СМИ об участии в неправомерных действиях. Во избежание спекуляций просим представителей медиа избегать отождествлений и предположений. Компания работает исключительно в рамках действующего законодательства, является одним из крупнейших налогоплательщиков и отстаивает интересы энергонезависимости Украины”, – сказано в сообщении.

❗️❗️❗️Компанія Burisma Group та її керівництво не мають жодного стосунку до повідомлення Спеціалізованої антикорупційної…

Posted by Burisma Group on Reede, 12. juuni 2020

Накануне нардеп Александр Дубинский написал в Telegam, что НАБУ заблокировало на выезде из паркинга ГНС города Киева два автомобиля, один из них принадлежит первому заместителю начальника Главного управления ГНС в городе Киеве Николаю Ильяшенко.

По данным главреда “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, задержан также “директор по правовым вопросам компании Burisma Андрей Кича”, об этом Бутусов сообщил в своем Facebook.

“В компании заявляют, что ни Ильяшенко, ни Кича не являются сотрудниками Burisma Group и не могли быть кем-либо уполномоченными на выполнение каких-то договоренностей. Николай Ильяшенко является первым заместителем начальника Главного управления ГНС в городе Киеве, государственный служащий 4 ранга. Ильяшенко работает на этой позиции с 2015 года. Андрей Кича уже шесть месяцев занимается индивидуальной адвокатской деятельностью и состоит в Национальной ассоциации адвокатов Украины”, – пишет Politeka со ссылкой на пресс-службу Burisma.

В САП 12 июня заявили, что задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому.

Взятка в размере $6 млн передавалась за принятие решения о закрытии уголовного производства, в котором указанному лицу сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины, отмечает пресс-служба САП. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.04 / Американским мясокомбинатам запретят прекращать работу из-за коронавируса

21.05 / “Шансы есть”. Сергей Сироткин может стать пилотом Renault

15.05 / Трамп похвастался успехами на пути к созданию вакцины от коронавируса

21.05 / Подозреваемый в убийстве экс-глава МИД Украины Кожара вышел из СИЗО

22.05 / Вскрытие выявило особенность в легких погибших от коронавируса людей

29.04 / Кабмин назначил главой налоговой службы бывшего заместителя руководителя ведомства Любченко

10.04 / Коронавирус обнаружили у нескольких сотрудников МГУ

15.04 / Мужчину задержали за стрельбу в жилом доме на востоке Москвы

19.05 / Трамп заявил, что США никогда не воевали за победу в Афганистане

28.05 / Жертвами коронавируса в США стали более 100 тыс. человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска