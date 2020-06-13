Взятка Холодницкому предназначалась за закрытие дела Burisma

13.06.2020, 10:52, Новости дня

Люди, связанные с владельцем компании Burisma, бывшим министром экологии Николаем Злочевским, собирались передать руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому взятку в $6 млн за закрытие уголовного производства в отношении компании. Об этом 12 июня сообщило издание “Цензор.НЕТ” со ссылкой на собственные источники.

Передача денег происходила после того, как Холодницкий внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о прекращении дела. Посредник, первый замначальника Государственной налоговой службы Киева Николай Ильяшенко, потребовал доказательства внесения изменений в ЕРДР, убедился, что обязательство выполнено, и отдал оговоренную сумму внештатному сотруднику НАБУ Евгению Шевченко, сыгравшему роль двойного агента, пишет “Цензор.НЕТ”.

Ранее Ильяшенко познакомил Шевченко с директором по правовым вопросам компании Burisma Андреем Кичей, который искал выходы на руководство САП и НАБУ, говорится в публикации.

“Оказалось, у владельца Burisma Николая Злочевского день рождения 14 июня. И он очень хочет подарок – закрыть дело в САП. Ведь как известно, [директора НАБУ Артема] Сытника и Холодницкого президент собирается менять, генпрокурор [Ирина] Венедиктова открыла дисциплинарное производство, по Сытнику законопроект в Раде – так почему бы им себе не заработать на пенсию? Ильяшенко был гарантом “порядочности” сторон взятки, он считал Шевченко своим доверенным лицом. Евгений Шевченко сумел ничем не выдать свои эмоции, и ему поверили. Он вышел на руководство НАБУ, детективы включились, и дело пошло”, – отмечает издание.

Чтобы заманить Ильяшенко и Кичу в ловушку, Сытник и Холодницкий забыли обо всех своих прошлых разногласиях, утверждают источники сайта.

Вечером 12 июня стало известно, что детективы НАБУ задокументировали факт передачи бывшим высокопоставленным чиновником при посредничестве работника Государственной фискальной службы в Киеве неправомерной выгоды руководству НАБУ и главе САП Холодницкому. $6 млн, предназначавшиеся на взятку, были изъяты

Расследование в Украине деятельности Burisma стало косвенной причиной запуска процедуры импичмента президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

ГПУ расследовала возможные правонарушения со стороны Burisma, но позже дело было закрыто, а ряд его эпизодов переданы в Национальное антикоррупционное бюро.

В совет директоров украинской компании входил Хантер Байден, сын экс-вице-президента США и претендента на участие в выборах президента 2020 года Джо Байдена.

В 2016 году Байден-старший потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, угрожая, что США не выделят Украине $1 млрд кредитных гарантий. В марте 2019-го тогдашний глава ГПУ Юрий Луценко намекнул, что отставка Шокина связана с уголовным производством, где содержались материалы о том, что члены совета директоров Burisma, в том числе сын Байдена Хантер, получили $17 млн, происхождение которых было сомнительным. В мае того же года Луценко говорил, что у его ведомства нет доказательств правонарушений со стороны Джо Байдена или его сына Хантера.

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что детективы расследуют события периода 2010–2012 годов, когда сын Байдена еще не входил в состав совета директоров Burisma. В сентябре 2019 года Холодницкий говорил, что активные действия в расследовании возможных нарушений должностных лиц Министерства экологии Украины при выдаче разрешений на пользование недрами предприятиям компании Burisma не проводятся. Джо Байден, его сын Хантер и экс-министр экологии Украины Злочевский не принимали участия в следственных мероприятиях в рамках этого производства, добавил глава САП.

25 сентября 2019 года Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины – Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Как следует из документа, во время разговора Зеленский пообещал американскому президенту, что украинские правоохранители рассмотрят ситуацию с делом против компании Burisma.

Члены Конгресса, инициировавшие импичмент, заявили, что Трамп оказывал давление на Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом глава Белого дома, по мнению американских парламентариев, хотел ослабить позиции Байдена-старшего на выборах 2020 года.

18 декабря 2019 года Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: “злоупотребление служебным положением”, а также “препятствование работе Конгресса” во время проведения расследования. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент.

Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля верхняя палата американского парламента отклонила обе статьи обвинения.