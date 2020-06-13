 

Кабмин Украины запретил проведение пробного ВНО

13.06.2020, 10:52, Новости дня

Кабинет Министров Украины своим решением внес изменения в постановление №392, которым запретил проведение пробного внешнего независимого тестирования. Соответствующие изменения были внесены 12 июня и обнародованы на сайте Правительственного портала.

Пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово “пробное”).

Отмечается, что на период действия карантина, который продлится до 22 июня, будет запрещено посещение учебных заведений соискателями для участия в пробном внешнем независимом оценивании.

Вчера образовательный омбудсмен в Украине Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о подготовке отмены внешнего независимого оценивания. 

В 2020 году основная сессия внешнего независимого оценивания запланирована с 25 июня по 17 июля. Проведение дополнительной сессии ВНО ожидается с 23 июля по 11 августа, а результаты будут размещены до 14 августа. 15-го и 17 июня в Украине планировали проведение пробного внешнего независимого оценивания. 

8 мая МОН принял решение перенести вступительную кампанию на месяц в связи с карантинными ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса.

26 марта в связи с карантином МОН принял решение отменить госаттестацию для четвертых и девятых классов. Кроме того, в министерстве не исключают, что могут перенести ВНО.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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