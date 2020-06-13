Мнение: «Негро Примеро», или Крах операции «Гедеон»

13.06.2020, 10:50, Разное

Интересная точка зрения на операцию "Гедеон" по осуществлению переворота в Венесуэле.

«Негро Примеро», или Крах дешёвой операции американского спецназа «Гедеон»

Утром 3 мая была осуществлена попытка проникновения диверсионно-террористической группы на территорию Венесуэлы. По утверждению венесуэльских властей, её цель состояла в похищении или убийстве президента Николаса Мадуро



Попытка проникновения диверсионно-террористической группы на территорию Венесуэлы провалилась.

Коммандос-неудачники

Однако операция закончилась провалом: по данным главы МВД Венесуэлы Нестора Ревероля, было предотвращено морское вторжение боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По словам Ревероля, нападавшие пытались прибыть на скоростных катерах до рассвета на пляж в Макуто (Macuto), примерно в 10 километрах к северу от Каракаса, но были перехвачены военными и специальными полицейскими подразделениями.

Справка

Восемь террористов-наёмников были ликвидированы, двое взяты в плен. Рейд через колумбийско-венесуэльскую границу был срежиссирован отставным офицером «зелёных беретов» ВС США Джорданом Гудро из ЧВК Silvercorp, который действовал вместе с отставным генералом-перебежчиком из Венесуэлы Кливеро Алькала, обвинённым в США в торговле наркотиками. Гудро с ним познакомился в Боготе при посредничестве Лестера Толедо – человека из окружения Гуайдо. С помощью наёмников Silvercorp в спецлагерях в Колумбии на границе с Венесуэлой осуществлялась подготовка дезертиров из венесуэльских ВС.



Отставной генерал-перебежчик из Венесуэлы Кливеро Алькала.

Сама операция, по заявлению Гудро, на опубликованном видео вместе с перебежчиком из Венесуэлы капитаном Хавьером Ньето, называлась «Гедеон». Кроме того, Гудро указал на то, что ещё в октябре получил от венесуэльского оппозиционера Хуана Гуайдо крупную сумму денег. Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб показал журналистам фотографию контракта на операцию с подписями Гуайдо и Гудро, который первоначально был опубликован Патрицией Полео – венесуэльской журналисткой, бежавшей в Майями от правосудия на родине. Согласно данным, контракт был подписан на сумму $212,9 млн. Несмотря на улики, сам же Гуайдо всячески отрицает причастность к провальной операции.



Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

Далее, в твиттер-аккаунте Silvercorp во время проведения операции утверждалось, что ударная группа венесуэльцев в количестве 60 человек и ещё двух бывших «зелёных беретов» (сотрудники Silvercorp) отправились в Венесуэлу (дословно «Strikeforce incursion into Venezuela. 60 Venezuelan, 2 American ex Green Beret», дата 5:03 PM, 5/3/20, информация со скриншота удалённого аккаунта Гудро @SilvercorpUS).

Двое захваченных в плен американских террористов были идентифицированы: ими оказались Аарон Берри и Люк Денман, которые ранее были агентами секретной службы США и занимались охраной самого Дональда Трампа. Также задержали местных подрывных элементов античавистского толка, которые должны были действовать в координации с проникшими на территорию Венесуэлы интрудерами.

Государственная машина тайных операций Трампа стояла «на приколе»?..

Денман заявил, что Трамп был в курсе происходящего, и знает о подписях на контракте Гудро и Гуайдо. Схожие заявления сделал и его сообщник Берри.

Однако есть основания усомниться в причастности США к операции.

Во-первых, уровень подготовки операции ниже всякой критики, что признали даже в интернет-сообществе спецподразделений США. Террористы собирались пробиться к Мадуро тремя группами по двадцать человек, даже не зная точно, где он находится. Или у них были свои агентурные источники, которые могли точно дать целеуказание и сообщить детали, то есть информацию о вооружении службы охраны президента, протоколах действий на случай нападения?

Сомнительно. Кроме того, если бы у них имелись источники такого уровня, то в этом случае организаторы и исполнители не могли не знать о том, что власти Венесуэлы знали о вторжении и были к нему готовы. Тогда операция и вовсе не началась бы.

Во-вторых, утечка именно 3 мая фотографии контракта с подписями Гуайдо и Гудро, а также ряд косвенных признаков, указывает на наличие «крота», что и следует из заявления Мадуро о том, что операция готовилась ещё к 10 марта, но дата была перенесена.

Следовательно, контрразведывательное обеспечение планирования и организации операции либо отсутствовало, либо находилось на крайне низком уровне. Как следствие, соблюдение конспирации было поставлено под угрозу ещё на самых ранних этапах планирования.

В-третьих, вместе с группой террористов обнаружены вещи, которых, по логике проведения подобных операций, не должно было быть в принципе. Начать можно с американских флагов на шлемах боевиков.

Какой смысл указывать на государственную принадлежность части террористов, участвующих в операции, чья цель государственный переворот? Чтобы подставить своё же правительство, президента (накануне выборов) и страну в случае провала? Абсурд.



Президент Николас Мадуро показывает документы задержанных американцев Аарона Берри и Люка Денмана.

В-четвёртых, зачем на операцию брать с собой документы, включая паспорт? Чтобы легче было идентифицировать?

Абсурд в квадрате. Смысл подобного рода акций в том, чтобы при провале никакая информация не могла указать на причастность правительства той или иной страны. Для этого лучше использовать оружие, экипировку и прочее производства других стран, чтобы идентификация боевиков была затруднена.

Среди террористов были экс-сотрудники Секретной службы США (ныне входит в Министерство собственной безопасности), занимавшиеся охраной лично Трампа. То есть их лица известны (охрана сопровождает президента и часто попадает в объективы камер и фотоаппаратов), поэтому анализ изображений из открытых источников позволит их легко обнаружить и опознать. Что и произошло.

В-пятых, зачем всё это Трампу накануне президентских выборов, борьбы с демократами и критики оппонентов за его действия во время эпидемии COVID-19? Если устроить «маленький победоносный переворот», то к нему нужно основательно подготовиться, поскольку ставки слишком высоки.



Трамп был в курсе происходящего и знал о подписи на контракте Гуайдо.

Однако ресурсы, задействованные в диверсионно-террористической операции, а тем более уровень её организации и конспирации, явно не соответствуют поставленной задаче.

Поэтому слова госсекретаря Помпео о том, что американское правительство не имеет к этому отношения, а если бы имело, то результат был бы другой – возможно, в определённой мере не пустое дипломатическое опровержение. Опять-таки, не примеряя на себя роль адвоката Трампа и самых высокопоставленных чиновников его администрации, всё же отметим, что вряд ли в провальном «Гедеоне» задействовалась на полную мощь государственная машина США.

Инициаторы и агенты под прикрытием

По всей видимости, ответ может состоять в следующем. Инициатива проведения операции исходила не от Трампа или кого-то из его ближайшего окружения, а со второго эшелона исполнительной власти.

Скорее всего, решение принималось на уровне чиновников в системе Совета национальной безопасности или Оперативного директората ЦРУ, спецпосланника в Венесуэле и по совместительству военного преступника Эллиота Абрамса, а также временного поверенного в делах США в отделе по делам Венесуэлы посольства США в Колумбии Джеймса Стори.

Чтобы не «светить» американский спецназ, использовали прикормленную ЧВК Silvercorp, которая, как и почти все аналогичные структуры, плотно взаимодействует с военно-разведывательным сообществом США, откуда и происходят их основатели и рядовые сотрудники.



Глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро – руководитель провальной операции.

Затем Гудро свели с Алькалой. Финансирование операции было предоставлено, прежде всего, за счёт конфискованных у венесуэльского правительства средств (в данном случае у госкорпорации PDVSA, о чём сообщил генпрокурор Сааб), для чего использовали безотказного и глуповатого Гуайдо, которому сказали – и он сделал. Иными словами, переворот должен был состояться за счёт самой Венесуэлы, а частично, по всей видимости, за счёт наркоторговли. Однако в дело оказалось посвящено слишком много ненадёжных лиц, из-за чего и произошла утечка. К слову, об утечке. Тот факт, что венесуэльские спецслужбы и военные превентивно узнали об операции, говорит об очень высоком уровне их осведомлённости, что наводит на мысль о помощи чавистам со стороны. С наибольшей вероятностью её оказали кубинцы.

Справка

У Кубы одна из лучших разведок в Южной Америке, а сами барбудос очень плотно взаимодействуют с чавистами и обладают разветвлённой агентурной сетью в Майями (где и был подписан контракт между Гудро и Гуайдо в октябре прошлого года), а также в Вашингтоне и других местах, где есть эмигранты латиноамериканского происхождения, которые на идейной, а кто-то и на материальной основе сотрудничают со знаменитой DI (Dirección de Inteligencia, Управление разведки Кубы), организованной при помощи КГБ в начале 1960-х.

Скорее всего, утечка произошла из окружения Гуайдо, после чего информация тут же попала в руки кубинцев, под чьим плотным оперативным контролем самопровозглашённый «президент» Венесуэлы находится ещё с позапрошлого года.



Скорее всего, утечка произошла из окружения Гуайдо.

Как только сведения оказались у DI, то после проверки их немедленно передали коллегам из венесуэльской SEBIN, подчинённой боливарианскому МВД. По всей видимости, контроперация кубинских и венесуэльских спецслужб началась ещё на самом раннем этапе планирования «Гедеона», с соблюдением наивысших мер предосторожности во избежание утечки со своей стороны о том, что им стало известно.

Диверсионно-террористическую группу с самого начала «вели», и к её встрече венесуэльское руководство было полностью готово, развернув широкомасштабную операцию «Негро Примеро. Сокрушение врага». Стоит отметить, что в обнаружении и ликвидации террористов венесуэльское руководство, помимо военных, спецслужб и полиции, задействовало гражданских лиц, и блестяще справилось с поимкой и уничтожением интрудеров.

Ларчик не сразу открывается

Эпический провал американских террористов с их марионетками из числа венесуэльских дезертиров свидетельствует о чудовищно низком уровне подготовки спецоперации и нехватке ресурсов.

Нельзя не сказать и несколько слов о версии, согласно которой произошедшее есть следствие разборок двух наркокартелей – колумбийского Лос Растрохоc и венесуэльского Лос Солес, о чём высказались отдельные обозреватели.

Однако нанимать ЧВК и дезертиров для госпереворота, действующих таким методом, не почерк наркокартелей. Кроме того, это рискованно, так как на подобные действия венесуэльское руководство может жёстко отреагировать, что способно вызвать передел наркопотоков. В совокупности с уже известными фактами всё это делает версию о разборках между Лос Растрохос и Лос Солес неубедительной.

По всей видимости, венесуэльцы, возможно, не без совета товарищей с Острова свободы, придержали интересные факты провальной операции «Гедеон», и вполне способны их озвучить в наиболее неподходящий для Дональда Трампа момент – например, накануне выборов президента

К.Стригунов

https://zvezdaweekly.ru/news/t/20205301227-QfFBV.html – цинк

Я бы заметил, что версия о том, что операцию планировали отдельные элементы из американского правительства, которые выбрали Silvercorp потому, что Гудро уже был в деле (в отличие от того же Принса, которому отказали) и был готов сделать работу за более скромные деньги, чем запрашивал для своей кампании Принс, когда предлагал администрации Трампа планы по свержению чавистов в Венесуэле с помощью ЧВК. Если операция планировалась серьезно, то у ее операторов должна была быть версия для прессы на случай провала, поэтому все это намеренно выставляется как глупость, чтобы скрыть причастность замаранных в провале структур. Взявший всю вину на себя Гудро в этом случае выступает в роли козла отпущения – ведь лучше все свалить на неэффективного главу ЧВК (который отвечал за планирование операции, что показали задержанные наемники), нежели на официальных лиц, участие которых официально отрицал Помпео. В крайнем случае, всегда можно слить того же Гуайдо, представив дело так, что это был их дружественный междусобойчик в стиле утром переворот – вечером деньги.

Почему при этой некомпетентности, можно говорить о роли американских спецслужб? Можно просто вспомнить другие попытки переворота, где роли США была еще более очевидна (например, провалившийся военный переворот весной 2019 года), когда SEBIN скормила ЦРУ (возможно, при помощи кубинцев) версию о масштабном заговоре в армии против Мадуро, которая спровоцировала выступление мятежников раньше намеченных сроков, которое было эффективно подавлено (те, кого не поймали бежали в Боливию, были арестованы некоторые офицеры-предатели, один из лидеров переворота Леопольдо Лопес бежал в посольство Испании, где прячется до сих пор). Так что при всем могуществе ЦРУ, на Венесуэльском направлении оно за последние 1,5 года частенько лажает, хотя именно ЦРУ является одним из главных инструментов смены неугодных Вашингтону режимов в Южной Америке.