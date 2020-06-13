 

В РФ подтвердили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

13.06.2020, 10:48, Новости дня

За минувшие сутки в РФ выявлено 8706 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 520 тыс. 129 случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8706 новых случаев коронавируса в 84 регионах», из них «34,1% не имели клинических проявлений болезни».

Зафиксировано 114 летальных исходов, за весь период зафиксировано 6 тыс. 829 летальных исходов.

За сутки выписали 5 тыс. 271 человека, всего выздоровел 274 тыс. 641 человек.

Накануне, 12 июня, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8987. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 281.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05 / В Подмосковье жертвами пожара в хосписе стали по меньшей мере девять человек

10.06 / В Мурманске бывшая чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи мальчика, которого она сбила

23.05 / Захвативший банк в Москве находился в неадекватном состоянии

16.04 / Установлены заказчики бунта в ангарской колонии

13.05 / Ради вида на Акрополь афинской гостинице приказали снести два этажа

23.05 / В СНБО разработали комплекс мероприятий по усилению кибербезопасности Украины

25.05 / Биологи открыли новый половой гормон

14.04 / Стало известно о россиянине, осужденном в Эстонии за сотрудничество с ГРУ

30.04 / С месторождения Тенгиз в Казахстане эвакуируют 17 тысяч нефтяников, там выявили коронавирус у 71 рабочего

28.05 / Бренд Haval впервые показал преемника Hover

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска