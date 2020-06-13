 

Доктора рассказали о необычных признаках рака кишечника

13.06.2020, 10:30, Разное

Первые симптомы рака кишечника могут проявляться незначительно, поэтому пациенты и даже доктора часто могут их игнорировать. Специалисты Лондонского пищеварительного центра сообщили, что даже изжога может быть связана с онкологическим процессом.
Утрата веса, боли в животе и усталость без причины – первые симптомы рака кишечника, но человек может иметь риск болезни, даже если появляется изжога, расстройство желудка и особые болезненные ощущения в животе. Борзуоха Мохаммади, хирург, заявляет, что ранняя симптоматика рака кишечника может быть незаметна, а люди и не подозревают, что уже в опасности.

Доктор предупреждает, что участившаяся изжога может оказаться первым предвестником рака кишечника. Также он добавил, что изжога – это нормальное явление после огромного количества еды, она может появиться после стрессовой ситуации, беспокойства, курения или во время беременности. Опасность таится и тогда, если кроме изжоги появляется боль, которая может разбудить человека ночью и требует прием обезболивающих. Но если она возникает более трех раз в неделю, то стоит обязательно посетить доктора и не заниматься самолечением.

Эксперт напоминает, что хорошей профилактикой проблемы считается употребление маленьких порций еды, умение расслабляться и не подвергать себя стрессу. Чтобы уменьшить риски возникновения рака кишечника, нужно контролировать порции съедаемого красного мяса, отказаться от курения и спиртных напитков.



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