Ученые разработали методику для более точной диагностики заболеваний мозга

13.06.2020, 10:30, Разное

Американские ученые, которые работают в Университете Карнеги-Меллона, разработали новейшую методику, позволяющую более точно диагностировать различные заболевания мозга. Он создали более мощную версию электроэнцефалографа, с помощью которой отслеживаются сигналы нервных клеток, находящиеся в глубоких структурах мозга.

Специалисты из Питтсбурга представили механизм, который визуализирует патологические процессы, происходящие в мозге человека. Кроме электроэнцефалографии был привлечен и искусственный интеллект для того, чтобы обработать полученные сведения, проанализировать их и построить прогноз развития определенной патологии.

По словам доктора наук Бина Хе, который возглавлял данное исследование, подопытными стали 36 пациентов, страдающих эпилепсией. Благодаря новому методу, получившему название Fast-IRES, исследователи смогли найти локализацию очага эпилептогенной зоны. Открытие исследователи поможет в случае хирургического вмешательства, когда обычные терапевтические методы для лечения эпилепсии показывают свою неэффективность. Это значительный прорыв в науке, так как врачам приходится проводить инвазивно предоперационное тестирование, что значительно повышает риск инфицирования пациента еще до проведения оперативного вмешательства.