Максим Галкин порадовал поклонников летним снимком с Лизой и Гарри

13.06.2020, 10:17, Разное

В своем микроблоге Instagram Максим Галкин сделал новую публикацию, порадовав поклонников летним снимком с близнецами Лизой и Гарри. Юморист с удовольствием позирует с детьми на фоне огромного куста с сиреневыми цветами.

Максим Галкин поднял Лизу и Гарри на руки, все они смеются и смотрят в камеру. Семейные снимки телеведущего всегда вызывают огромный интерес и отклик у фолловеров. Поклонники Максима Галкина написали, что у него с Примадонной чудесные и классные дети, назвав близнецов «милашками-обаяшками». Шоумен часто придумывает для 6-летних брата и сестры интересные игры из подручных средств, проводя с ними все свое свободное время.

Алла Пугачева стала супругой Максима Галкина в 2011 году. Через два года после бракосочетания в семье появились Лиза и Гарри. Звезды обратились за помощью к суррогатной матери. По словам юмориста, завести общих детей предложила Примадонна, а он поддержал инициативу супруги.