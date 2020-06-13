В Москве выздоровели после коронавируса еще полторы тысячи человек

13.06.2020, 10:06, Новости дня

В Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 1 534 пациента. Общее число выздоровевших после коронавируса пациентов в столице составляет уже 119 558 человек, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводит оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом.

Накануне вечером оперштаб сообщил в своем официальном телеграм-канале, что в столице за сутки скончались 44 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус COVID-19. Оперштаб призывает оставаться дома при любых симптомах ОРВИ и не заниматься самолечением.