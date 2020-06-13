В пятницу на Москву вылилась треть месячной нормы осадков

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13.06.2020, 10:06, Новости дня

В Москве к субботе выпало 116 процентов месячной нормы осадков. Только пятничный холодный фронт принес 22 миллиметра — 30 месячной нормы. Об этом РИА Новости рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Нормой считается 75 миллиметров, пояснил синоптик, а уже зафиксировано 87 миллиметров осадков.

Май в Москве стал самым дождливым за всю историю метеонаблюдений — на столицу вылились почти три месячные нормы воды.

В субботу в Москве ожидается не выше плюс 17 градусов. Дожди прекратятся после обеда, а атмосферное давление начнет расти и составит 751 миллиметр ртутного столба.

Как рассказал заместитель мэра Москвы Бирюков, коммунальные службы не допустили подтоплений в городе во время пятничной грозы. На улицах работали 155 сотрудников и свыше 50 единиц коммунальной техники. В Восточном и Северо-Западном административных округах ветре повалил 42 дерева. Обошлось без пострадавших нет, пишет "Интерфакс".



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