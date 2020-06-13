“Лето еще успеет вымучить жарой”. В Киеве за два дня зафиксировано четыре температурных рекорда

13.06.2020, 9:54, Новости дня

В течение двух дней в Киеве было зафиксировано четыре температурных рекорда. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского в Facebook.

“11 июня в Киеве впервые за 140 лет [метеонаблюдений] среднесуточная температура воздуха составляла +27,3 °С, что на 1,5 °С выше прошлогоднего рекордного значения температуры для этого дня. Климатическая норма превышена на 9 °С. Вторая подряд ночь в Киеве была самой теплой с 1881 года – температура не опускалась ниже +21,7 °С. Предыдущее рекордное значение (+21,4 °С) 2010 года превышено на 0,3 °С. Лето хоть и запоздало, но еще успеет вымучить киевлян жарой”, – заявили в обсерватории.

новини 12.06.2020Спекотний початок метеорологічного літа у столиці продовжує бити температурні рекордиЗа даними… Posted by Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського on Reede, 12. juuni 2020