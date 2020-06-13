В Украине зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

13.06.2020, 9:54, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 30 506.

За последние 24 часа скончалось 10 пациентов (с начала эпидемии умерло 880 человек). Количество выздоровевших приблизилось к 14 тыс. (13 976, +409 за сутки).

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1369;

Волынская область – 1354;

Днепропетровская область – 990;

Донецкая область – 290;

Житомирская область – 1032;

Закарпатская область – 1583;

Запорожская область – 521;

Ивано-Франковская область – 1695;

Киев – 3838;

Киевская область – 1961;

Кировоградская область – 577;

Луганская область – 56;

Львовская область – 2658;

Николаевская область – 320;

Одесская область – 1081;

Полтавская область – 278;

Ровенская область – 2297;

Сумская область – 208;

Тернопольская область – 1403;

Харьковская область – 1482;

Херсонская область – 179;

Хмельницкая область – 544;

Черкасская область – 526;

Черновицкая область – 3869;

Черниговская область – 385.

В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Херсонской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.