 

В Украине зафиксирован новый антирекорд по суточной заболеваемости COVID-19

13.06.2020, 9:54, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине подтверждено 753 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране, таким образом, достигло 30 506.

За последние 24 часа скончалось 10 пациентов (с начала эпидемии умерло 880 человек). Количество выздоровевших приблизилось к 14 тыс. (13 976, +409 за сутки).

По регионам ситуация с распространением коронавируса такая:

Винницкая область – 1369;
Волынская область – 1354;
Днепропетровская область – 990;
Донецкая область – 290;
Житомирская область – 1032;
Закарпатская область – 1583;
Запорожская область – 521;
Ивано-Франковская область – 1695;
Киев – 3838;
Киевская область – 1961;
Кировоградская область – 577;
Луганская область – 56;
Львовская область – 2658;
Николаевская область – 320;
Одесская область – 1081;
Полтавская область – 278;
Ровенская область – 2297;
Сумская область – 208;
Тернопольская область – 1403;
Харьковская область – 1482;
Херсонская область – 179;
Хмельницкая область – 544;
Черкасская область – 526;
Черновицкая область – 3869;
Черниговская область – 385.

В соответствии с опубликованными данными, ни одного нового случая заражения не зафиксировано только в Херсонской области.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. Первый случай заражения в Украине был зарегистрирован 3 марта, с 12 марта в стране был введен каранатин.

С 11 мая в Украине начали смягчать карантинные ограничения. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры при условии соответствия трем критериям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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