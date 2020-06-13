Боевики на Донбассе 12 раз открывали огонь, ранен украинский военный

13.06.2020, 9:54, Новости дня

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранение. Об этом в Facebook сообщает штаб операции Объединенных сил.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” вблизи Широкино российские захватчики дважды применили минометы калибра 82 мм. Неподалеку Верхнеторецкого, Водяного и Марьинки агрессор задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Оборонительные укрепления на подступах к Авдеевке оккупанты дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по опорным пунктам украинских воинов неподалеку Луганского противник четыре раза в течение суток открывал огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Рядом с населенным пунктом Крымское оккупанты применили минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие”, – говорится в сообщении.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

По данным разведки, 12 июня украинские военнослужащие уничтожили двух и ранили не менее трех российских захватчиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” дважды обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия опорные пункты недалеко от населенного пункта Славное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” по защитникам Луганского противник выпустил 50 снарядов из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.