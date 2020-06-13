 

После слухов о расставании Виторган и Нинидзе отмечают годовщину отношений

13.06.2020, 9:53, Разное

В своем микроблоге Instagram Нино Нинидзе опубликовала архивное селфи со своим возлюбленным Максимом Виторганом, написав, что это фото было первым совместным у них. 28-летняя актриса отметила, что у них годовщина отношений.
Ранее в Сети Нино Нинидзе разместила объявление о том, что ей нужна новая съемная квартира, в которую она собиралась переехать с сыном Александром. В результате сразу появились слухи о том, что артистка рассталась с 47-летним Максимом Виторганом. Согласно данным СМИ, пара последние несколько месяцев не живет вместе.

Актеры не комментировали эту информацию, но после того, как в профиле появилось совместное селфи, стало понятно, что новость была фейком. Нинидзе и Виторган отметили годовщину отношений, поэтому о расставании речь не идет. Фолловеры написали, что артисты отлично смотрятся вместе и ими можно бесконечно любоваться.

О том, что у экс-супруга Ксении Собчак новый роман, стало известно в прошлом году. Журналистка была третьей женой актера, в браке у них родился сын Платон. Виторган и Собчак свою свадьбу отметили скромно, в узком кругу друзей. После развода телеведущая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова.



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