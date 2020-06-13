Григорий Лепс «отрезал» Иосифа Пригожина и Валерию из совместного снимка в социальной сети

13.06.2020, 9:53, Разное

Григорий Лепс по неизвестным причинам «отрезал» Иосифа Пригожина и Валерию из совместного снимка со звездами. Пользователи моментально заметили неточность.

На странице в Instagram Григорий Лепс опубликовал снимок, где он в компании музыкантов Николая Расторгуева, Александра Маршала и Леонида Агутина. Под фото вокалист поздравил всех с днем России.

Но в личном аккаунте Instagram Иосиф Пригожин поделился аналогичным фото. На нем видно большее количеством людей, нежели на фотографии Григория Лепса. Под фотографией он также поздравил с праздником и написал, что музыка всех объединяет. Подписчики сразу же на странице Григория Лепса начали писать вопросы, почему артист отрезал Иосифа Пригожина и Валерию. Они предполагают, что знаменитости видимо в ссоре.

Напомним, что резонанс общественности вызвали слова Иосифа Пригожина, что в период карантина артистам очень тяжело жить. Многие фанаты его слова не поддержали, а особенно критиковал Сергей Шнуров. Он посвятил ему стих, где высмеял самого продюсера и его жену Валерию.