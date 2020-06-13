 

От коронавируса в Москве вылечились более 119 тыс. человек

13.06.2020, 9:30, Новости дня

Количество выздоровевших от коронавируса пациентов за сутки выросло в Москве на 1 тыс. 534 и достигло 119 тыс. 558, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ракова сообщила, что «количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться», за сутки «выздоровели еще 1 тыс. 534 пациента». Всего количество выздоровевших увеличилось до 119 тыс. 558 человек, передает ТАСС.

Отмечается, что после лечения врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные медики спасли десятки тысяч людей с коронавирусом, в том числе порядка 65 тыс. тяжелобольных. Он также констатировал, что летальность от коронавируса в Москве ниже, чем в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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