В Кремле отреагировали на заявление ВОЗ о странностях в показателях смертности от коронавируса

13.06.2020, 9:20, Разное

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что в статистике нет ничего необычного. Он добавил, что Роспотребнадзор поддерживает связь с представителями ВОЗ и поможет им разрешить сомнения.

На странности в показателях смертности от COVID-19 указал накануне директор программы организации по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. По его мнению, российским властям следует пересмотреть способы ведения отчетности по числу жертв.

Специалист уточнил, что Россия провела большое количество тестов, что может быть одним из объяснений низкого уровня летальности. Хотя в то же время в других государствах, где проверяют многих граждан на коронавирус, показатели смертности выше.

Ранее Дмитрий Песков опроверг в интервью CNN утверждение, что власти намеренно скрывают настоящие данные о распространении инфекции. Пресс-секретарь Владимира Путина допустил, что в России более эффективная система здравоохранения, чем в других государствах.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 10 Июн 2020 в 12:07 PDT

По состоянию на 11 апреля в стране зарегистрировано 502 436 зараженных COVID-19. При этом лишь половина выявленных случаев являются активными. За весь период выздоровели 261 150 россиян, скончались 6 532 человека.