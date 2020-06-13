 

Федор Бондарчук о новом сериале Семена Слепакова “Окаянные дни”: Зарисовка нашего общества на удаленке

13.06.2020, 9:20, Разное

По словам Бондарчука, Слепаков умело подмечает характерные
черты нашего времени, а также рисует портрет типичного представителя
современности, мастерски отражая все его достоинства и недостатки. Режиссер напомнил,
что другой проект продюсера, сериал “Домашний арест”, уже два года не теряет
актуальности.

“Такими же злободневными будут и “Окаянные дни”. Зарисовка
нашего общества на удаленке, в которой все хорошее, плохое и смешное
проступает еще резче и четче”, – уверен Федор.

Упомянула знаменитость и о том, что новый проект Слепакова
сделан в модном формате скринлайф. Такой способ подачи материала, по его словам, является приметой времени.

“А ситуация с вирусом – как спусковой
крючок, который запускает цепь событий. Главное же – разыгрываемые перед
экранами конфликты, которые, что до карантина, что после него, останутся
неизменными”, – поведал Бондарчук.

Первые серии ленты “Окаянные дни” уже доступны на видеоплатформе PREMIER. Картина состоит из десяти историй о том, как россияне переживали самоизоляцию во время эпидемии коронавируса. В фильме снялись Федор
Бондарчук, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Александр Робак и
другие.



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