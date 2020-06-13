Федор Бондарчук о новом сериале Семена Слепакова “Окаянные дни”: Зарисовка нашего общества на удаленке

13.06.2020, 9:20, Разное

По словам Бондарчука, Слепаков умело подмечает характерные

черты нашего времени, а также рисует портрет типичного представителя

современности, мастерски отражая все его достоинства и недостатки. Режиссер напомнил,

что другой проект продюсера, сериал “Домашний арест”, уже два года не теряет

актуальности.

“Такими же злободневными будут и “Окаянные дни”. Зарисовка

нашего общества на удаленке, в которой все хорошее, плохое и смешное

проступает еще резче и четче”, – уверен Федор.

Упомянула знаменитость и о том, что новый проект Слепакова

сделан в модном формате скринлайф. Такой способ подачи материала, по его словам, является приметой времени.

“А ситуация с вирусом – как спусковой

крючок, который запускает цепь событий. Главное же – разыгрываемые перед

экранами конфликты, которые, что до карантина, что после него, останутся

неизменными”, – поведал Бондарчук.

Первые серии ленты “Окаянные дни” уже доступны на видеоплатформе PREMIER. Картина состоит из десяти историй о том, как россияне переживали самоизоляцию во время эпидемии коронавируса. В фильме снялись Федор

Бондарчук, Павел Деревянко, Анна Михалкова, Татьяна Догилева, Александр Робак и

другие.