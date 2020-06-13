Ракета компании Rocket Lab с группой спутников стартовала из Новой Зеландии

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13.06.2020, 9:16, Новости дня

Ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab с группой спутников успешно стартовала с космодрома в Новой Зеландии. Ранее пуск откладывался из-за коронавируса.

В Twitter компании появилась запись: «Пуск есть!».

Старт Electron планировался 30 марта, но подготовка была приостановлена из-за введения ограничительных мер в Новой Зеландии на фоне коронавируса.

В начале мая НАСА сообщило, что пуск состоится 15 мая, однако позже стало известно, что космодром может возобновить пуски только 11 июня.

Ракете Electron предстоит отправить в космос спутник НАСА ANDESITE для изучения магнитосферы Земли, три аппарата в интересах Национального управления военно-космической разведки США и австралийский технологический спутник M2 Pathfinder.

В январе Rocket Lab вывела на орбиту с помощью Electron секретный аппарат в интересах Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США.



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