 

Более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси собрано под Норильском

13.06.2020, 8:55, Новости дня

На месте разлива нефтепродуктов спасатели собрали уже более 21,9 тысячи кубометров водонефтяной смеси. Такие данные СМИ сообщили представители оперативного штаба.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" разлилось более 21 тысячи кубометров нефтепродуктов на 180 тысяч квадратных метров грунта и в водоемы, что вызвало причинение вреда окружающей среде. ЧП произошло в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара.

Как уточняют в штабе, за сутки собрано 4 119 кубометров топливно-водяной смеси (всего 21 919), в том числе в акватории реки Амбарная – 3 756 кубометров (всего 18 184). В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 за последние сутки вывезли порядка 9,5 тонны загрязненного грунта (всего – почти 55,7 тысячи тонн). Территория, обработанная сорбентом, увеличилась до 55,7 тысячи квадратных метров, передает ТАСС.

В ликвидации последствий разлива нефтепродуктов участвуют около 700 человек, задействовано порядка 300 единиц специальной техники. На месте разлива топлива работает отряд морской спасательной службы из Мурманска, имеющий опыт ликвидации свыше 50 разливов нефтепродуктов в разных точках земного шара. Специалисты смогли ограничить распространение нефтепродуктов, выставив несколько линий заграждения на реке Амбарной. К настоящему времени спасателям удалось локализовать разлив.

 

По факту случившегося расследуется несколько уголовных дел, в том числе – о халатности, возбужденное в отношении главы Норильска Рината Ахметчина. Четверо сотрудников ТЭЦ-3, среди которых – ее директор Павел Смирнов, находятся под арестом, сообщает ТАСС.



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