“Валенсия” с Черышевым сыграла дерби против “Леванте” вничью

13.06.2020, 8:55, Новости дня

Футбольный клуб "Валенсия" сыграла свой первый матч после паузы в чемпионате Испании из-за коронавируса. Возвращение в игровой режим состоялось в матче 28 тура Ла Лиги против "Леванте".

Валенсийское дерби завершилось со счетом 1:1. Оба гола во встрече были забиты в концовке — сразу после выхода на поле на 87 минуте российского полузащитника Дениса Черышева. Спустя две минуты "Валенсия" вышла вперед усилиями Родриго. Но в добавленное время Гонсало Мелеро из "Леванте" сравнял счет с пенальти.

После ничьей в матче со своим соседом по городу "Валенсия" располагается на седьмой строчке таблицы, набрав 43 очка. "Леванте" же с 34 баллами — на 12 месте.