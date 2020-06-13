 

Из-за пожара на газораспределительной станции в Казани введен режим ЧС

13.06.2020, 8:48, Новости дня

Режим ЧС введен в связи с пожаром на газораспределительной станции в Казани, сообщили в МЧС.

В пресс-службе ведомства сообщили, что по состоянию на 7.00 «для органов управления и сил, привлекаемых для ликвидации чрезвычайной ситуации, был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» (ЧС)», передает ТАСС.

Ранее в экстренных службах сообщили об одном погибшем и троих пострадавших в результате взрыва газа на газохранилище в Казани. Возбуждено уголовное дело. В МЧС заверили в отсутствии угрозы соседним населенным пунктам. Утром в пятницу сообщалось, что в МЧС установили место взрыва.



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