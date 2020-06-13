Вопрос решенный: Гудбай, Конституция!

13.06.2020, 8:42, Разное

«Вопрос решенный» – так, судя по всему, российские власти рассматривают назначенное на 1 июля, так называемое «всенародное голосование» по кардинальным изменениям Конституции страны.

До мероприятия еще несколько недель, но в интеренет-магазинах уже предлагают основной закон в новой редакции. За поправки никто пока не проголосовал, но одному из их соавторов – академику РАН Талии Хабриевой – Путин уже присвоил звание «Заслуженный деятель науки». Изменить главный, определяющий все в российскому государстве закон, предлагают в том числе сидя на диване, через сайт Госуслуги, словно оплатить водительский штраф или записаться на прием ко врачу. Коронавирус, разумеется, стал неприятной неожиданностью, но затягивать не стоит, считают в Кремле, и провластные федеральные телеканалы принялись уверять зрителей: пик эпидемии пройден, карантин отменяется, все в безопасности. Про обнуление сроков президента Путина провластные каналы лишний раз не напоминают, зачем педалировать? Все же идет одним пакетом – «комплексным обедом», как выразилась глава центризбиркома Элла Памфилова. Безграничные президентские полномочия и новые сроки Путина собираются принимать с конституционной верой в Бога и с наказанием за отрицание подвига российского народа в Второй мировой. Пропагандистская кампания за поправки идет полным ходом

На пути, о котором вещают пропагандисты, все должно быть чисто, без всяких преград. Баррикады, протесты – это все на Западе или, как минимум, на Майдане. Ведь беспорядки, погромы и произвол силовиков в головах советских, то есть российских зрителей должны в первую очередь ассоциироваться с Америкой и Украиной. С последней Кремль все никак не может проститься, зато с Америкой – с помощью ручных СМИ делает это демонстративно, в воскресный прайм-тайм.

Эмоции и злость, которые США переживали всю прошлую неделю, уступают место мирным протестам и конкретным планам Конгресса по реформированию системы правоохранительных органов. Сделать это непросто, ведь расизм в США – проблема системная, от которой коробит многих и в самой полиции, и в других силовых ведомствах. Иначе, как объяснить многочисленные акции солидарности с протестующими самих полицейских. Снять шлем, положить дубинку и щит на землю и преклонить колено – все это жесты искреннего желания решить межрасовые проблемы сообща.

Удачный заголовок – половина успеха. Практически каждое крупное издание имеет свой специальный отдел или редакторов, придумывающих цепкие заголовки. Однако порою случаются оплошности. И они могут стоить карьеры. В США главному редактору газеты Philadelphia Inquirer, одной из старейших в стране, пришлось уволиться из-за неудачного выбора слов. «Здания тоже имеют значение». Ничего особенного на первый взгляд, но в сегодняшних реалиях Америки – крупный скандал.

Заголовок может и прославить газету. Как это неожиданно случилось с «Ревдинским рабочим». Издание небольшого 60-ти тысячного города в Свердловской области России уже 4-й месяц купается в лучах славы. Заказы на сугубо городскую газету, которая принадлежит одному из градообразующих предприятий, поступают даже из-за границы. Все из-за необычного подхода к оформлению первой полосы, который гласно и негласно пытаются копировать другие небольшие издания. Чем прославился, и как эту славу переживает «Ревдинский рабочий», расскажет наш корреспондент.

В русском сегменте интернета на это неделе топовой темой стало ужасное ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Сев нетрезвым за руль, он попал в аварию, в которой погиб человек. Для России и не только, к сожалению, типичное происшествие. Но Ефремов – популярный артист, высмеивающий власть, и трагедия с его участием была моментально использована лояльными Кремлю СМИ. Об этом и других темах Рунета – обзор социальных сетей.