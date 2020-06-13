Тайный храм Амона в Ватикане

13.06.2020, 8:34, Разное

Ватикан — это не просто религиозный центр католицизма, но и целое государство, имеющее свою армию и спецслужбы. Но самые большие тайны хранятся за его фасадом, а также в гигантской многоуровневой и многокилометровой библиотеке. Одна из самых главных тайн Ватикана состоит в том, что римский папа — это, всего лишь видимая часть айсберга, та самая, которую нам позволяют увидеть. На самом деле именно здесь сосредоточен религиозно-идеологический центр т.н. «мирового правительства», руководят которым силы, полностью враждебные человечеству.

Вот что, например, о Ватикане пишет в своей книге «Сияние Высших Богов и крамешники» российский путешественник, биолог, антрополог Г.Сидоров:

— Самое главное, — начал свою новую лекцию Светозар, — чтобы ты понял нашу современную реальность. Фиванский храм Амона никуда не исчез. Его руины в Фивах ни о чём не говорят. Это всего лишь камуфляж. Видимость могилы. Декорация для отвлечения внимания. Он теперь действует под другой вывеской. И не папа римский главный в Ватикане. Он всего лишь возглавляет католическую церковь, играет свою скромную роль и не лезет туда, куда не надо.

— Ничего себе скромная роль?! — удивился я.

— Я не оговорился, на самом деле так и есть. Ватикан это сложная система, где каждый кардинал, каждый служитель культа имеет несколько обязанностей. Одни обязанности видимые, о них все знают, другие — скрытые, для узкого круга, но есть и личные обязанности, предназначенные только для двоих: куратора и исполнителя. Причём куратором может быть кто угодно. Не обязательно кардинал. Им может оказаться обычный простой библиотекарь, просто монах. Современный храм Амона действует сразу в шести направлениях. Католицизм, думаю, тебе понятно — это та видимая оболочка, которая прикрывает все остальные. Под ней скрыт отдел, занимающейся христианскими конфессиями. Он курирует и православие, и протестантизм, и все без исключения христианские секты; параллельно ему существует отдел заведующий исламом. Не удивляйся! Всё именно так. Не Магомед создал ислам, а жрецы Амона… Вспомни принцип разделения и стравливания. Это их стратегия. Существует в Ватикане и отдел востока, там он занят проблемами буддизма, индуизма, синтоизма и даосизма. Об отделе, курирующем иудаизм, ты уже слышал. Его возглавляет тайный первосвященник, один из жрецов Амона напрямую связанный с деканом.

Последний отдел — самый тайный и древний. Это он создал все остальные. Его можно назвать отделом Сатаны, Сета или Амона. Он курирует все без исключения формы, запущенного на Земле дегенеративного процесса. Его люди управляют иллюминатами, масонскими ложами и курируют мировые спецслужбы. Именно при нём действуют современные тайные иезуиты. И на его совести контроль над земной наукой.

Кто курирует храм Амона при Ватикане? Я тебе уже говорил. Те, которые считают себя прямыми потомками жрецов Атлантиды. Такие же, как мы, только под другим знаком. Этих людей можно пересчитать по пальцам. Однако, их влияние — огромно. Когда-то именно по приказу своих ящероголовых хозяев они создали в Египте культ Амона. Жрецы Амона, несмотря на своё могущество, не стратеги, а тактики. Стратегами являются те, кто стоит выше их. Но как исполнители, они безупречны. За что бы они ни взялись, всё у них получается…

Таким образом, именно в Ватикане находится центр мирового сатанизма и это полностью подтверждается свидетельскими показаниями из фильма Г.Царевой «Спрут», в котором рассказывается о тайных сатанинских ритуалах кровавых человеческих жертвоприношений, проводимых на территории Ватикана, а также во многих католических храмах. И это же открывает нам суть той самой экуменистской мировой религии, которую миру готовит Ватикан в соответствие с планом установления на Земле «нового мирового порядка», который подробно описан в книге Дж.Колемана «Комитет 300». И, когда вы подробно познакомитесь с двумя этими источниками, то утверждение отшельника из книги Г.Сидорова о том, что этот храм Амона курируют потомки выживших после катаклизма верховных жрецов Атлантиды, не покажется вам таким уж фантастичным.