Россиянам пообещали возвращение теплой погоды
13.06.2020, 8:27, Новости дня
Температура в европейской части РФ снова превысит средние показатели во вторник, сообщил Гидрометцентр.
Из прогностических карт на сайте Гидрометцентра следует, что температура воздуха в центре РФ начнет превышать норму во вторник, 16 июня. Превышение будет достигать четырех градусов.
В Москве прогнозируется температура до +31 градуса во вторник, в последующие дни – около +30 градусов.
Отметим, что ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья из-за порывистого ветра.
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