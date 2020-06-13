Россиянам пообещали возвращение теплой погоды

13.06.2020, 8:27, Новости дня

Температура в европейской части РФ снова превысит средние показатели во вторник, сообщил Гидрометцентр.

Из прогностических карт на сайте Гидрометцентра следует, что температура воздуха в центре РФ начнет превышать норму во вторник, 16 июня. Превышение будет достигать четырех градусов.

В Москве прогнозируется температура до +31 градуса во вторник, в последующие дни – около +30 градусов.

Отметим, что ранее Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до вечера воскресенья из-за порывистого ветра.