 

Галкин накинулся на “склоняющих” Пугачеву журналистов: Нам не нужна финансовая помощь!

13.06.2020, 8:10, Разное

Последний месяц в российском шоу-бизнесе обсуждается денежный вопрос. Тему поднял супруг Наташи Королевой, который заявил, что в период пандемии артисты остались без работы и “голодают”. Он возмутился, что правительство помогает пенсионерам, а не тем, кому действительно нужно подспорье.

Тарзана поддержал Иосиф Пригожин и другие публичные персоны. Разгорелся скандал. В прессу просочилась информация о том, кто из звезд подал заявку на материальную помощь от государства. В список попала и Алла Пугачева.

Якобы Примадонна владеет некой туристической фирмой, которая понесла колоссальные убытки в связи с пандемией. По слухам, певица сделала запрос на выплаты для сотрудников.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 14 Ноя 2018 в 2:55 PST

Максим Галкин опроверг информацию о том, что у его супруги в принципе есть бизнес, связанный с путешествиями. Он отметил, что они с Аллой Пугачевой смогли “немножко накопить”, поэтому могут себе позволить посидеть без работы какое-то время. Помимо этого, артисты помогают тем, у кого с деньгами не все так хорошо.

“Ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае?” – недоумевает юморист. От подчеркнул, что им не нужна никакая финансовая помощь от государства.



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