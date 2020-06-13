Постаревшая Катя Лель ужаснула россиян

13.06.2020, 8:10, Разное

Артистка предстала в своем “Инстаграм” с накладными кудрями и в чалме. Звезда поинтересовалась у подписчиков, идет ли ей такой образ.

Фолловеры признались, что привычная короткая стрижка подходит Кате Лель гораздо больше. “Это не ваше”, “Ужас, Катя. Плюс 50”,

“Постарела лет на 20! Снимите это немедленно!”, “Восточная тетя с рынка”, – высказались пользователи соцсети. Некоторые отметили, что 45-летняя Катя Лель в таком виде стала очень похожей на 66-летнюю певицу Любовь Успенскую.

Напомним, весной этого года Катя Лель стала гостьей программы “Слушай, расскажи!” на “Ютуб”. Она призналась, почему в один момент пропала с экранов телевизоров, и обвинила коллег по цеху в неискренности.

Исполнительница уточнила, что ее бывший продюсер Александр Волков сделал все для того, чтобы она осталась без средств к существованию. Мужчина мечтал, чтобы Катя Лель принадлежала ему, поэтому обманул ее при заключении контракта.