 

Бланш Дюма – трехногая куртизанка с четырьмя грудями

13.06.2020, 8:05, Разное

История Бланш Дюма (Blanche Dumas) отличается от подобных историй о людях, с рождения наделенных тяжелыми аномалиями развития тела. Она не только не комплексовала из-за своего внешнего вида, но превратила это в свою изюминку и мужчины платили ей деньги за то, чтобы переспать с ней.

О жизни Бланш Дюма известно очень немного, в основном все эти сведения дошли на наших дней из-за книги "Аномалии и курьезы медицины", вышедшей в 1896 году, где расписывалась аномалия Дюма. 

Бланш родилась в 1860 году на острове Мартиника. Ее отцом был француз по фамилии Дюма, а матерью местная девушка, которая на четверть являлась африканкой. Когда ей было 25 лет, о ней узнал врач Бехлингер из Бразилии и специально приехал к ней, чтобы осмотреть ее. 

Бланш Дюма в детстве

Он нашел, что у Бланш Дюма был очень широкий таз, к которому крепилось две нормальные ноги и третья, деформированная. Она крепилась к мышцам копчика и не имела подвижных суставов (Паранормальные новости – http://paranormal-news.ru).  При этом две основные ноги считались нормальными, потому что были полностью развиты, однако и они тоже имели неправильное положение и Бланш Дюма вероятнее всего передвигалась с большим трудом. 

У нее был двойной набор половых органов, причем оба были полностью сформированными и функционирующими. В целом у нее было практически полное дублирование нижней части тела и помимо половых органов, у нее была двойная мочевая система и было два ануса.

В том месте, где к телу Бланш крепилась изогнутая третья нога, у нее росли дополнительные две груди, в придачу к двум обычным, располагающимся на привычном месте. 

Однако есть сведения, что на самом деле там располагалась просто плоть от других недоразвитых конечностей (рук?) и что рекламные агенты Бланш Дюма с помощью грима превратили это в "две груди", потому что это показалось им куда более привлекательной "заманухой", чем третья нога и два влагалища. 

Из-за аномалии с половыми органами, ходили слухи, что у Бланш Дюма был непомерный сексуальный аппетит, то есть повышенное либидо. Это может показаться логичным, ведь ее организм вероятнее всего в двойном объеме производил половые гормоны.

Когда Бланш поняла, что на Мартинике ей "ловить" нечего, она переехала в Париж и вскоре стала там популярной в определенных кругах женщиной легкого поведения. В какой-то момент у нее было так много клиентов, что она принимала их по записи и все они поражались тому, что она может одновременно "работать" двумя влагалищами. 

Однажды Бланш Дюма услышала о трехногом мужчине с двумя пенисами по имени Хуан Батиста де Сантос, который  был очень популярен и однажды приехал в Париж в рамках своего мирового турне. Бланш искала встреч с ним, но не известно, удалось ли ей это. Тем ни менее, многие считали, что у них все-таки были сексуальные отношения, потому что они были "просто созданы друг для друга". 

Что было дальше с Бланш Дюма – неизвестно. Сколько лет она прожила, как долго работала куртизанкой, была ли она замужем и рожала ли детей. В какой-то момент эта женщина исчезла из Парижа так же внезапно, как и появилась, и никто не знал, что с ней стало. 



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