Два огромных оползня за три дня: Норвегию смывает в море?

13.06.2020, 8:05, Разное

Что-то не то происходит в эти дни в Норвегии, всего за несколько дней тут произошло два очень крупных оползня. Первый случился 3 июня 2020 года и весь мир с тревогой смотрел видео, на котором видно, как огромный кусок берега со стоящими на нем домами просто оторвался и медленно, но неуклонно плывет в море.

Это произошло в Крокнесе, коммуне Альта, на севере Норвегии. Причиной называется большое скопление талого снега и грязи на берегу. Всего за несколько часов участок берега длиной 650 метров пришел в движение и ушел в воду.

По предварительным данным никто из обитателей этих домов не пострадал, они успели вовремя убраться подальше, когда поняли, что происходит. Тут же была развернута поисковая операция, однако ее свернули уже через несколько часов, так как возникла новая угроза оползней.

Второй оползень в той же коммуне Альта произошел 5 июня и разрушил дорогу. Сейчас в этом месте зияет дыра около 50 метров в диаметре и глубиной 30-40 метров. К счастью, снова никто не пострадал, так как эта дорога и многие другие были закрыты для движения после первого оползня.

Сейчас инженеры изучают, по какой причине произошел новый оползень, потому что состояние почвы на месте дороги отличается от того, какое были в районе первого оползня. Так как это малолюдный район, самого момента оползня никто не увидел, лишь охранник в будке у моря услышал сильный шум, а потом заметил большие волны у берега.

Многие жители Норвегии очень обеспокоены этими происшествиями и тут же вспомнили знаменитую Стуреггу (Storegga) – серию из трех сильнейших оползней, произошедших неподалеку от Норвегии около 8 тысяч лет назад.

Стуреггу ученые считают одним из крупнейших природных катаклизмов в истории человечества. Эти оползни произошли под водой на границе континентального шельфа, расположенного в 100 км от побережья современной Норвегии.

Они вызвали такой сильный цунами, что вода покрыла около 290 км норвежского побережья, а также захватила кусок Шотландии, пробравшись на 80 км вглубь страны.