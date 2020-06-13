4-метрового кальмара выбросило на пляж ЮАР

13.06.2020, 8:05, Разное

Посетители пляжа Британния Бэй в Южной Африке были поражены, когда натолкнулись на огромного кальмара, выброшенного на песок. В длину кальмар достигал более 4 метров, а весил около 200 кг.

Кальмар выглядел настолько "свежим", что возможно был еще жив, когда его выкинуло на песок. Изумленные очевидцы снимали его на видео и разглядывали со всех сторон. Особенно их заинтересовал клюв кальмара и его щупальца с присосками.

Гигантские кальмары встречаются настолько редко, что считаются неуловимыми, впервые живого кальмара сфотографировали в 2002 году, а засняли на видео лишь в 2006.

Однако в последние годы гигантские кальмары, кажется, все чаще поднимаются из глубин на поверхность. Буквально вчера мы публиковали новость о том, как гигантский кальмар оставил на коже акулы отпечатки присосок.

Крупные кальмары обычно охотятся на рыбу, но в теории они способны напасть и на человека, во всяком случае их родственники осьминоги способны на это даже будучи более скромными по размерам.

После того как о туше гигантского кальмара на пляже ЮАР узнали журналисты, они сообщили о ней местным биологам, после чего тело гигантского кальмара было доставлено в Южноафриканский музей Изико.

Ученые намерены как можно тщательнее изучить эти ценные останки, в том числе узнать причину, по которой кальмар оказался выброшен на берег, был ли он болен или ослаблен по другим причинам. Сейчас можно лишь сказать, что он точно не был ранен.