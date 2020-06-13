 

В Японии разработали метод определения плотности толпы на фоне коронавируса

13.06.2020, 7:53, Разное

В Японии специалистам компании Toshiba удалось разработать новую технологию с использованием искусственного интеллекта, позволяющую определять плотность толпы, которая может представлять опасность в период коронавируса. Инновационный метод будет актуальным для применения на территории станций и торговых центров.
Благодаря использованию такой функции специалисты имеют возможность мгновенно просчитывать небезопасную плотность людей. Так, если плотность является очень высокой, то алгоритм помечает изображение красным цветом. Одновременно за одно применение можно обработать данные по 3000 человек, а для определения их плотности понадобится всего лишь один компьютер.

С помощью новейшего метода создателей из NEC можно узнать, соблюдают ли люди, посещая различные центры и другие общественные места, безопасную дистанцию между собой. В случае сокращения между посетителями расстояния технология “окрашивает” обнаруженную зону в красный.



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