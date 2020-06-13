 

На оптовом рынке в Пекине выявили новые случаи коронавируса

13.06.2020, 6:53, Новости дня

На одном из крупнейших в Пекине оптовых рынков, где ранее был обнаружен коронавирус, власти выявили четыре подтвержденных случая заражения COVID-19 и 45 бессимптомных носителей, сообщила заместитель руководителя центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо.

«Тесты на нуклеиновую кислоту коронавируса уже были проведены 1940 работникам рынков, на рынке «Синьфади» выявили 45 человек, у которых тест оказался положительным, но у не было никаких симптомов», – приводит слова Пан Синхо РИА «Новости».

Все четверо человек, у которых и тест был положительным, и проявились симптомы заболевания, имели отношение к рынку «Синьфади», либо работали там, либо часто посещали.

Пан Синхо также добавила, что еще один бессимптомный носитель был выявлен на рынке в районе Хайдянь на западе Пекина, он был в числе близких контактов одного из подтвержденных зараженных.

Накануне коронавирус выявили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, общее число которых достигает порядка 10 тыс. человек. Рынок был временно закрыт с 3.00 субботы для проведения дезинфекции и проверки.



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