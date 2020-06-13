 

Праздничная онлайн-эстафета: российский флаг “пронесли” по всей планете

13.06.2020, 7:45, Новости дня

Российский триколор обогнул земной шар благодаря флешмобам, которые устроили наши соотечественники в день России.

Россияне, проживающие за рубежом, объединились и специально ко дню РФ создали видеоролик, в котором собрали поздравления на десятках языков. А дипломаты провели онлайн-эстафету передачи флага РФ — от Вашингтона до Токио.

В Дубае в цвета российского триколора окрасилась самая высокую башня в мире – Бурдж-Халифа. Таким образом россиян поздравили Объединенные Арабские Эмираты, сообщает телеканал "Россия 24".



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