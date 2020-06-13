 

“Двигался со скоростью 237 км/час”. Камеры автофиксации зафиксировали новый антирекорд

13.06.2020, 7:34, Новости дня

За минувшие сутки камеры наблюдения зафиксировали 47 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км/час. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба патрульной полиции Украины на своей странице в Facebook. 

“Наибольшей скорость была у автомобиля Volkswagen Touareg ГНЗ АА969***, который двигался со скоростью 237 км/час на автодороге М03 Киев – Харьков – Довжанский, на которой разрешается скорость 110 км/час. Второй антирекорд установило авто Audi A6 ГНЗ АВ550*** – 213 км/час. Камеры зафиксировали нарушителя на трассе М06 Киев – Чоп, где разрешенная скорость на указанном участке – 110 км/час”, – говорится в сообщении.

Антирекорди порушень швидкісного режиму за 11 червня.47 автомобілів, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.,…

Posted by Патрульна поліція України on Reede, 12. juuni 2020

Отмечается, что наибольшее количество раз нарушал автомобиль Skoda Fabia с номерным знаком ВО357***. Он нарушил скоростной режим 10 раз за вчерашний день.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с ней карантина.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области (20 – в столице, 25 – в области). Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их. Замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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