 

Сурков собрался на Донбасс, взятку Холодницкому в размере $6 млн предлагали люди Злочевского. Главное из Telegram-каналов

13.06.2020, 7:34, Новости дня

Редакция обращает внимание читателей, что многие популярные Telegram-каналы анонимны, а публикуемую в них информацию трудно верифицировать.

Взятку Холодницкому пытались дать люди Злочевского?

12 июня Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что главе ведомства Назару Холодницкому и неназванным руководителям НАБУ пытались дать взятку в размере $6 млн. В заявлении САП говорится, что взятку пытался дать бывший чиновник “за принятие решения о закрытии уголовного производства, в котором указанному лицу сообщено о подозрении по ст. 191 Уголовного кодекса Украины”. Имени этого экс-чиновника прокуратура не называет.

Бывший нардеп от Блока Петра Порошенко Сергей Лещенко заявил, что речь идет о Николае Злочевском, министре экологии времен президентства Виктора Януковича.

“Взятку пытался дать один из чиновников предыдущей власти. По некоторым данным, это Николай Злочевский. Посредником выступила его правая рука – бывший чиновник высокого уровня в [Госфискальной службе] Киева. В деле также упоминается представитель Злочевского по фамилии Кич”, – написал экс-нардеп.

В Украине Злочевский находится в розыске. В ноябре 2019 года тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка говорил, что экс-министр фигурирует в 13 уголовных производствах, в том числе и по ст. 191 УК Украины, о которой идет речь в сообщении САП.

Сурков собрался на Донбасс

Российский Telegram-канал “Дилетант” и украинский паблик “Легитимный” пишут, что бывший советник президента РФ Владислав Сурков, которого называли куратором террористических группировок на Донбассе, собирается посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

“Сурков собирается посетить Донбасс и провести встречу со своими людьми. Источник указывает, что напряжение между группами влияния на Донбассе растет, даже есть информация о зачистке “сурковских”. Сурков не хочет терять влияние в [районах, подконтрольных боевикам] “ЛДНР”, – утверждает “Легитимный”.

Украина утвердила план апдейта Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал предложенные главой его администрации Андреем Ермаком “драфты для выполнения Минских соглашений, которые должны вывести переговоры [в рамках трехсторонней контактной группы] из тупика”, утверждает “Резидент”.

“[Украина] получила поддержку Германии, а теперь предоставит план в Париже (12 июня в столицу Франции отправились вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и Андрей Ермак. – “ГОРДОН”), который поможет решить донбасский кейс. Украина обновила предложения по апгрейду Минских соглашений”, – пишет анонимный паблик.

Среди таких предложений источник Telegram-канала называет: предоставление так называемого особого статуса Донбассу только по итогам всеукраинского референдума (аналогичный статус якобы могут получить Одесса и Львов); организацию совместных украинско-российских или миротворческих патрулей на неконтролируемом участке границы; расформирование незаконных вооруженных группировок на Донбассе и другие.

“[Украина] устанавливает временные рамки для реинтеграции Донбасса и проведения выборов в ОРДЛО до марта 2021 года. Дальше страна будет действовать по альтернативному сценарию, так называемому плану Б”, – сказано в сообщении.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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