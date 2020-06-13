Мнение: Что вы можете сделать в России?

13.06.2020, 7:30, Разное

На вопрос: «Что вы можете сделать в России?», Фош отвечал:

«Особых трудностей нам не представится, и вряд ли придется долго воевать. Несколько сот тысяч американцев, горячо желающих принять участие в мировых событиях, действуя совместно с добровольческими отрядами британских (я боюсь, что Фош сказал «английских») и французских армий, с помощью современных железных дорог могут легко захватить Москву. Да и, кроме того, мы уже владеем тремя окраинами России. Если вы хотите подчинить своей власти бывшую рус¬скую империю для того, чтобы дать возможность русскому народу свободно выразить свою волю, вам нужно только дать мне соответствующий приказ. Для меня, Хэйга и Першинга эта задача будет очень легкой по сравнению с задачами восстановления фронта после битвы 21 марта (1918 г.) или прорыва оборонительной линии Гинденбурга». (с) Черчилль

https://vk.com/wall-156278021_13063 – цинк

С захватом Москвы и организацией “свободного волеизъявления” у иностранных интервентов тогда не сложилось, вину в чем они потом валили друг на друга, указывая на недостаточность сил, выделенных на организацию интервенции и низкую организованность/популярность марионеточных сил, с помощью которых они пытались завладеть Россией.

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До кучи: раскрашенная фотография Литейного проспекта в Петрограде. 23 февраля (по старому стилю) 1917 года. Начало Февральской революции.

В отличие от ВОВ, этот период раскрашивают почему-то реже, хотя в цвете эти кадры выглядят весьма интересно.

* * *



До кучи, раскрашенная фотография Литейного проспекта в Петрограде. 23 февраля (по старому стилю) 1917 года. Начало Февральской революции.

В отличие от ВОВ, этот период раскрашивают почему то реже, хотя в цвете эти кадры выглядят весьма интересно.