 

Мнение: Что вы можете сделать в России?

13.06.2020, 7:30, Разное

На вопрос: «Что вы можете сделать в России?», Фош отвечал:

«Особых трудностей нам не представится, и вряд ли придется долго воевать. Несколько сот тысяч американцев, горячо желающих принять участие в мировых событиях, действуя совместно с добровольческими отрядами британских (я боюсь, что Фош сказал «английских») и французских армий, с помощью современных железных дорог могут легко захватить Москву. Да и, кроме того, мы уже владеем тремя окраинами России. Если вы хотите подчинить своей власти бывшую рус¬скую империю для того, чтобы дать возможность русскому народу свободно выразить свою волю, вам нужно только дать мне соответствующий приказ. Для меня, Хэйга и Першинга эта задача будет очень легкой по сравнению с задачами восстановления фронта после битвы 21 марта (1918 г.) или прорыва оборонительной линии Гинденбурга». (с) Черчилль

https://vk.com/wall-156278021_13063 – цинк

С захватом Москвы и организацией “свободного волеизъявления” у иностранных интервентов тогда не сложилось, вину в чем они потом валили друг на друга, указывая на недостаточность сил, выделенных на организацию интервенции и низкую организованность/популярность марионеточных сил, с помощью которых они пытались завладеть Россией.

* * *

До кучи: раскрашенная фотография Литейного проспекта в Петрограде. 23 февраля (по старому стилю) 1917 года. Начало Февральской революции.
В отличие от ВОВ, этот период раскрашивают почему-то реже, хотя в цвете эти кадры выглядят весьма интересно.
* * *


До кучи, раскрашенная фотография Литейного проспекта в Петрограде. 23 февраля (по старому стилю) 1917 года. Начало Февральской революции.
В отличие от ВОВ, этот период раскрашивают почему то реже, хотя в цвете эти кадры выглядят весьма интересно.

Источник: Colonel Cassad



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.04 / Скандалы: Удачная сделка Андрея Костина

06.06 / Появились подробности похорон жены ведущего Норкина

19.05 / Мнение: Филология – наука о любви

30.04 / Министр высоко оценил потенциал Института электронного медицинского образования

08.05 / Мнение: Курортного сезона в Крыму не будет

03.06 / Названа причина смертельного пожара в Боткинской больнице

12.06 / Сергей Аксенов пообещал с 1 июля снять ограничения в Крыму на размещение российских туристов

20.04 / В мире: Коронавирус толкает экономику США в пропасть

17.05 / Мнение: Новости украинской евгеники

04.05 / Короновирус в США за сутки обнаружили у 25 000 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска