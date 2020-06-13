 

Каршеринг разрешили в Ленобласти с 15 июня

13.06.2020, 7:30, Новости дня

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому с 15 июня будут разрешены услуги каршеринга, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля», – приводит сообщение пресс-службы правительства Ленобласти РИА «Новости».

В сфере торговли с 15 июня будет разрешена работа ярмарок во всех районах области без ограничений по ассортименту, но с обязательным использованием масок.

Напомним, оказание услуг каршеринга приостановили в Петербурге с 13 апреля.

В Московской области предоставление услуг каршеринга возобновляется также с 15 июня.



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