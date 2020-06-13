Полиции Айовы запретили удушающие приемы

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13.06.2020, 7:16, Новости дня

Губернатор американского штата Айова Ким Рейнолдс подписала закон, запрещающий сотрудникам полиции применять удушающие приемы, сообщила телекомпания CNN.

«Тысячам жителей Айовы, вышедшим на улицы с требованием реформ с целью положить конец дискриминации по принципу цвета кожи, я хочу сказать, что это не завершение нашей работы. Это лишь начало», – передает слова губернатора ТАСС на церемонии подписания законопроекта.

Телекомпания подчеркивает, что законопроект, который после получения одобрения губернатора стал законом, предусматривает запрет на применение полицейскими удушающих приемов при задержании. Кроме того, он накладывает запрет на трудоустройство бывших стражей порядка на территории данного штата в случае, если они были уволены за дисциплинарные нарушения. Вместе с тем прокуратура штата наделяется правом возбуждать уголовные дела в отношении полицейских в случае, если их действия привели к смерти человека.

Напомним, в понедельник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси представила законопроект о широкой реформе полиции. В частности, проект закона предлагает запретить удушающие приемы.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.



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