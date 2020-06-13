«Мы опасаемся вооруженного штурма шахты»

13.06.2020, 7:00, Разное

В ЛНР горняки жалуются на пытки и требуют зарплаты.

Они требуют погашения долгов по зарплате, освобождения товарищей, арестованных местным МГБ, и гарантий личной безопасности. Жители непризнанной республики сообщают о перебоях в работе мобильной связи и проблемах с доступом в интернет. Город Антрацит блокирован под предлогом борьбы с эпидемией коронавируса.

119 горняков шахты «Комсомольская» 5 июня отказались подниматься на поверхность, требуя погашения долгов по заработной плате. Эту информацию «Новой газете» подтвердил соучредитель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский.

— В городе Антраците Луганской Народной Республики на шахте «Комсомольская» произошла приостановка работы из-за невыплыты заработной платы, — говорится в заявлении профсоюза. — 119 шахтеров шестые сутки находятся под землей, с 9 июня приостановка переросла в забаставку. Шахтеры требуют: пока не отпустят похищенных шахтеров, забастовка не будет прекращена. Пока глава республики Пасечник не выступит по телевидению с гарантиями неприкосновенности шахтеров и их семей, забастовка не будет прекращена.

Глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. Фото с сайта Луганской обладмитистрации / «ЛНР»

По словам Васьковского, после приостановки работы на шахте «Комсомольская», 7 июня, сотрудниками Министерства госбезопасности «ЛНР» были арестованы несколько работников шахты «Белореченская»: горняки планировали присоединиться к акции протеста.

— Всех арестованных подвергли пыткам, требуя назвать других участников рабочего движения, — рассказал Васьковский. — После этого прокатилась вторая волна арестов.

«Всего исчезли 22 человека. Среди задержанных не только горняки, но и три женщины — супруги шахтеров».

Фото: РИА Новости

О пытках задержанных шахтеров говорит и участник трехсторонней контактной группы по Донбассу, представитель вынужденных переселенцев из Луганской области Денис Казанский. Он не успел включить обсуждение этой проблемы в регламент видеоконференции, в которой, помимо украинской делегации, принимали участие модераторы от ОБСЕ Хайди Грау и Пьер Морель, а российскую сторону представлял Борис Грызлов.

«Касательно событий в Антраците, где бастующих шахтеров сажают на подвалы и применяют к ним пытки (часть протестующих вчера объявила голодовку), этот вопрос будет обсужден, к сожалению, только в следующий раз, так как не был заранее включен в регламент. Как я уже понял, россияне и их представители в таких случаях обычно валяют дурака, делают вид, что им ничего неизвестно о таких фактах беспредела. Но все же когда такие вопросы поднимаются при европейских посредниках, мы хотя бы ставим в известность международное сообщество и доводим до него многочисленные факты издевательств над людьми в ОРДЛО», — написал Казанский на своей странице в соцсети по итогам конференции сегодня.

По данным Независимого профсоюза шахтеров Донбасса, месячный фонд оплаты труда на шахте «Комсомольская» составляет порядка 50 млн рублей, шахтеры требуют погашения задолженности за март и апрель.

Директор шахты «Комсомольская» Юрий Дюба на встрече с родственниками бастующих шахтеров, 6 июня 20020 года. Кадр Youtube

Шахты «Комсомольская» и «Белореченская» после событий 2014 года были фактически национализированы. Единственным покупателем их угля считается компания «Внешторгсервис», подконтрольная бизнесмену из окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича Сергею Курченко. По данным РБК, Курченко после отставки Януковича уехал вместе с ним в Россию, а в 2017 году связанные с ним структуры получили в управление промышленные предприятия и угольные шахты «ЛНР» и «ДНР».

В прошлом году компания признала, что у нее сформировался большой долг перед шахтерами — порядка 8 млрд рублей.

Тогда же источники РБК узнали, что ВТС получила отсрочку и взяла обязательства погасить задолженность в течение двух лет.

Шахта «Комсомольская» под Антрацитом. Фото 2008 года / Wikimapia

Первая вспышка недовольства на шахте «Комсомосльская» случилась в апреле этого года: горняки отказались подниматься на поверхность и добились частичного погашения долга. Руководство шахты обещало окончательно рассчитаться с ними до 15 мая.

Реакция властей «ЛНР» на повторную акцию протеста не заставила себя долго ждать: жители непризнанной республики отмечают перебои в работе мобильной связи, отключен доступ к сети в «ВКонтакте». В Антраците объявлен комендантский час и введены ограничения, которые власти объясняют борьбой с коронавирусом: отменена часть автобусов, запрещен въезд и выезд из города.

— Все это надуманные меры, никакой вспышки коронавируса в Антраците нет. Таким образом власти пытаются сдержать распространение информации о происходящем, — уверен Васьковский.

Столь жесткие меры, включая ночные аресты, пытки и блокаду города, лидер независимого профсоюза объясняет харатером исчезновения денег, предназначенных для оплаты труда работников «национализированных» шахт.

— Есть такое ощущение, что Курченко — это фальшпанель. Наши источники говорят, что деньги заходят по другой схеме. Со спецсчетов Минэкономразвития РФ, через банки Южной Осетии и попадают к нам в республику. ВТС в этой схеме не усматривается. На нас выходили люди, говорили: «Давайте потише, мы разберемся, в чем проблема». Что деньги заходят в полном объеме, в том числе на спецодежду, на коногонки. Эту спецодежду никто из шахтеров не получал, все покупали за свой счет. Заходят, а потом исчезают, — рассказывает Васьковский.

Сразу несколько жителей Антрацита подтвердили «Новой газете», что знают о ситуации на шахте «Комсомольская», но обсуждать ее отказлись, сославшись на угрозу уголовного преследования за разглашение такой информации. Местные жители также подтверждают блокаду города и появление на улицах военных.

— Голодовки как таковой нет, — рассказывает Васьковский. — Шахтерам все время передавали горячее питание. Но вчера после приема пищи у одного из забастовщиков появились признаки отравления, его пришлось поднять на поверхность. Оставшие горняки заявили, что переходят на хлеб и воду в знак солидарности с теми, кто сейчас находится в застенках МГБ. Директор шахты Дюба передал им обращение главы «ЛНР» Леонида Пасечника. Тот завил, что сможет дать гарантии неприкосновенности только в случае, если шахтеры пообещают ему больше не принимать участия в «провокациях украинских спецслужб», поскольку забастовку они считают происками СБУ.

В профсоюзе подтвердили, что трое из тех, кто сейчас находится в околоствольном дворе шахты «Комсомольская» — граждане России.

— Там есть много людей, которые подали документы на получение гражданства, но не смогли забрать паспорта из-за карантинных мер, — уточнил Александр Васьковский. — И среди задержанных сотрудникам МГБ есть те, которые подали документы на получение российского паспорта, но не успели его получить.

Елена Романова

Собкор «Новой»