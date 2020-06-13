 

“Грустно, что я так и не родила”: исповедь Елены Камбуровой

13.06.2020, 6:58, Разное

Елена Камбурова прославилась благодаря исполнению таких песен как “Маленький принц”, “Любовь и разлука”, “Песенка кавалергарда”, “Умка”. Сейчас народная артистка России руководит собственным Театром музыки и поэзии и выступает. Скоро ей исполнится 80 лет, но кто даст ей этот возраст? Елена Камбурова невероятно энергична и жизнелюбива.

Вообще, она всегда хотела быть актрисой. Однако в Щукинское училище не смогла поступить и тогда отправилась в эстрадно-цирковое, а позже окончила отделение эстрадной режиссуры в ГИТИСе. Ее первым мужем стал композитор Кирилл Акимов. Однако долго их брак не продлился. “Муж оказался со сложным характером, очень ревнивым: хотел, чтобы я только ему всегда принадлежала. И в один прекрасный день просто от него сбежала”, – призналась Елена Камбурова. После развода с экс-супругом она больше не общалась, их музыкальное сотрудничество тоже прекратилось.

Во второй раз артистка вышла замуж за певца, чтеца и актера Алексея Воскресенского. “В Алексея сразу влюбилась. Начался роман, поженились, но спустя время тоже развелись”, – сообщила певица. Бывший муж давно умер.

“Грустно, что я так и не родила детей. Раньше было не до них – работа, карьера, выступления – а сейчас, что греха таить, жалею”, – с горечью призналась Елена Камбурова.

Однако артистка не одинока. В канун своего юбилея она осталась с помощницей по хозяйству и личным водителем. “Такой у меня возраст, что привыкнуть к нему не могу. Даже рада, что сейчас лето, карантин и большого празднования не будет. Может, осенью в театре и устрою авторский вечер, но будет видно. А пока нахожусь в собственном двухэтажном подмосковном доме под Коломной. Много гуляю, наслаждаюсь тишиной, дышу”, – поведала Елена Камбурова.



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