 

Родственникам убитого Ефремовым водителя дали совет: Решите все мирным путем

13.06.2020, 6:58, Разное

Как оказалось, в свое время знаменитость была в похожей ситуации. Около десяти лет назад юноша попал в ДТП. Под Тулой он сбил двух человек на пешеходном переходе. Шансонье обгонял другую машину и не увидел на неосвещенной трассе людей. К счастью, все остались живы.

Как заявил Илья Яббаров, пострадавшие кричали, что посадят его. Но участник “Дома-2” предложил решить конфликт полюбовно. Он признал вину, но отметил, что смысла от его нахождения в тюрьме не будет никакого. А вот если он останется на свободе, то сможет помочь потерпевшим. “От этого больше толку”, – уверен молодой человек.

В итоге ему удалось достичь компромисса. Звезда “Дома-2” выплатила хорошую компенсацию за моральный ущерб, а сбитые пешеходы отказались от претензий. Илья Яббаров уверен, что таким же способом можно решить и проблему Михаила Ефремова. Он призвал людей не травить народного артиста, а, наоборот, поддержать, ведь погибшего уже не вернуть, а вот помочь его родным еще можно.

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Публикация от ИЛЬЯ ЯББАРОВ (@yabbarov_official) 11 Июн 2020 в 1:27 PDT

Напомним, в понедельник вечером актер, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, вылетел на встречку в центре Москвы. Автомобиль Михаила Ефремова столкнулся с грузовиком, водитель ВАЗа погиб. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.



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