Мнение: Конечно, я за обнуление президентских сроков – 10 млрд рублей на кону

13.06.2020, 6:54, Разное

Поддержка экономики – это святое. Только мне не нравится розыгрыш в 10 млрд рублей. Дело в том, что я – лузер, я никогда ничего не выигрываю. Если даже выиграю, все равно деньги потом проиграю. Проверено в Казино во многих странах мира. Все, что у меня есть, заработано тяжелым трудом. Абсолютно всё! При этом я – самый порочный гетеросексуальный белый гражданин на свете. Вы не такой?! Ну так вам повезло. А я люблю всё, что нельзя. Но! Я делаю при этом, чтобы это всё, что мне нельзя, ко мне не имело никакого отношения. Выпить люблю, конечно – поэтому не пью уже много-много лет. Но я хуже Ефремова, намного, мне сразу рвет крышу, я могу убить всех, а не кого-то одного (и не случайно, а намеренно), и сжечь, например, многоквартирный дом. Играть – я могу проиграть все, включая трусы, поставить их на зеро. И уйти голым. Я обожаю женщин – поэтому не изменяю жене. Стоит только начать, и меня не остановишь. Женщин будет становиться все больше и больше, пока они не сожрут все мои нервы и деньги. Грабежи, криминал?! Стоит только начать – я так втянусь, что Дону Корлеоне не снилось. Ну и так далее. Поверьте, мне нельзя никаких розыгрышей предлагать. Но они сказали “Стумуляция экономики”. Это святое. Я за стимуляцию экономики.

Но зачем такая сложная схема? Какой розыгрыш?! Ну кто поверит розыгрышу правительства? С ним не играют, как с Казино, ни в какие игры.

В Москве среди участников голосования по поправкам в Конституцию собираются разыграть сертификаты на 10 млрд рублей. Нет, 10 млрд в одни руки не дадут. Разбежались. И я тоже сначала.

“Через проект “Активный гражданин” будут предоставлены более 2 млн сертификатов, по которым можно оплатить товары и услуги. Сертификаты будут действовать исключительно в московских предприятиях потребительской сферы услуг, ресторанах и предприятиях торговли. Рассчитываем, что эта акция простимулирует рост потребительского спроса на сумму до 10 млрд руб., которые будут запущены в экономику города”, — сказал глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Мэрия объявила, что это будет сделано “чтобы стимулировать восстановление сферы услуг и торговли после спада из-за пандемии коронавируса”. Я согласен. Хорошо. Но сделайте без розыгрыша. Просто дайте народу денег. Но нет, каждому, кто поучаствует в голосовании электронно или очно, будет присвоен код, который будет участвовать в розыгрыше. А там баллы, кто не в курсе.

В общем, я бы упростил это дело. Ты голосуешь за поправки к Конституцию – на тебе 50000 рублей. А мне все поправки нравятся, включая обнуление президентских сроков. “Ты что?!” – спрашивают меня. “А что?! Я хочу, чтобы Путин еще остался на 12 лет”. Я не вижу, кто заменит. “Поле зачищено”. Ну значит, оно так хорошо зачищено, что я не вижу. Против поправок (надо отстаивать свои убеждения изо всех сил) – наоборот, отдай хоть 5000 рублей в фонд тем, кто голосует “за”.

Отмените розыгрыш. Дайте денег народу на стимуляцию экономики! Тут крохоборствовать не стоит. Дело-то важное.

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