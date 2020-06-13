 

Усиление военной мощи РФ объяснили опасениями вторжения НАТО

13.06.2020, 6:53, Новости дня

На протяжении последних столетий РФ подвергалась нападениям со стороны Германии, Швеции, Польши, Франции и даже США, поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, у нее есть основания опасаться вторжения НАТО, считает американский публицист Питер Сучиу.

В статье для The National Interest Сучиу отметил, что сейчас американцы в большинстве своем могут счесть надуманной угрозу НАТО для России, но Москва уже давно фиксирует высокий уровень военной активности альянса у своих границ, РИА «Новости».

По словам автора материала, после окончания холодной войны и распада Советского Союза РФ во многих смыслах оказалась более уязвимой по сравнению со многими бывшими союзниками, включая Польшу, Венгрию и Румынию, а также Чехию и Словакию, которые сейчас входят в состав НАТО. Поэтому неудивительно, что Москва усиливает армию и флот, регулярно проводит военные учения и разрабатывает новую военную технику, в том числе танки Т-14 «Армата» и сверхзвуковые подводные ракеты, считает публицист.

Напомним, Румыния впервые с окончания Второй мировой войны официально объявила Россию «врагом»: в стратегии национальной обороны республики на 2020–2040 годы говорится об «агрессивном поведении» нашей страны и о «милитаризации Черноморского региона». По этому поводу в РФ заявили об «откровенной русофобии» в Румынии.

Политолог Андрей Кортунов заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что «Румыния по примеру Польши пытается возглавить коалицию критически настроенных по отношению к РФ стран на юго-востоке Европы и Балканах».



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