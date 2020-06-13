 

Страны мира продолжают снимать ограничения, связанные с коронавирусом

13.06.2020, 6:35, Новости дня

Европа продолжает снимать ограничения, связанные с пандемией коронавируса COVID-19. Еврокомиссия уже определила пять стран, откуда разрешат въезжать в Евросоюз на первом этапе смягчения ограничений. Это Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония и Сербия.

В Америке киностудии Голливуда вернулись к работе, также снова заработали зоопарки, бассейны, гостиницы. При этом США по-прежнему находятся на первом месте по числу выявленных случаев, сообщает телеканал "Россия 24".

А на второе место вышла Бразилия, там ситуация наоборот ухудшилась. В последние несколько дней именно в Бразилии отмечают самый высокий в мире показатель суточной смертности из-за коронавируса.

 

По последним данным, в мире зарегистрировано 7 732 948 случаев инфицирования коронавирусом, скончались 428 248 человек, выздоровели 3 956 279 пациентов.



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