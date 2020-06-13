 

В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста

13.06.2020, 6:35, Новости дня

В Сиэтле в США шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста. Представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов с плакатом "Марш тишины – громче чем когда-либо".

Стражи порядка никак не препятствовали акции. Суд издал временное предписание, запрещающее полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов.

 

А в Майями активисты перекрыли движение на крупной транспортной развязке. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы не пустить колонну протестующих на основную магистраль. В результате демонстрантам пришлось вернуться назад по съезду, передает телеканал "Россия 24".



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