В Сиэтле прошла молчаливая акция протеста
13.06.2020, 6:35, Новости дня
В Сиэтле в США шумные демонстрации сменила молчаливая акция протеста. Представители движения "Черные жизни имеют значение" прошли по улицам города без криков и скандирования лозунгов с плакатом "Марш тишины – громче чем когда-либо".
Стражи порядка никак не препятствовали акции. Суд издал временное предписание, запрещающее полиции Сиэтла использовать слезоточивый газ или другие химические раздражители против участников мирных протестов.
А в Майями активисты перекрыли движение на крупной транспортной развязке. Полицейским пришлось установить кордон, чтобы не пустить колонну протестующих на основную магистраль. В результате демонстрантам пришлось вернуться назад по съезду, передает телеканал "Россия 24".
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