 

Во время ночной бури в Москве иномарка протаранила столб

13.06.2020, 6:35, Новости дня

В Москве и области бушуют сильный ветер и дождь с грозой. В некоторых районах — ливни, передает телеканал "Россия 24". Из-за непогоды повалило 10 деревьев. На Мичуринском проспекте столицы иномарка врезалась в столб. Пострадали три человека. По предварительной версии, к аварии привели именно погодные условия.

Предупреждение для жителей Москвы МЧС передало накануне. По прогнозам, в течение дня угроза сохранится.



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